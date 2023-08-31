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В ЕК назвали условие ускоренного вступления Украины в Евросоюз

Guardian: вступление Украины в ЕС можно ускорить политическим давлением

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС можно ускорить, если внутри блока усилится «максимальное политическое давление». Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

Высокопоставленный европейский дипломат рассказал изданию, что Украина и Молдавия — самые вероятные претенденты на членство. По его словам, для ускорения этого процесса внутри блока нужно начать серьезный «шум».

«Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления,» — отметил источник в Еврокомиссии.

29 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Катрин Колонна в Париже заявил, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года.

Накануне внутри Евросоюза появились разногласия в вопросе помощи Украине.

Ранее аналитик назвал опасным для ЕС вступление Украины.

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