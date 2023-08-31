На месте Польши предрекли возникновение двунациональной страны

На месте польского государства может возникнуть новое политическое образование под названием Укрополия. Об этом пишет издание Myśl Polska.

«Польша становится двунациональной страной. <…> Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию», — уточнили в статье.

По мнению политического аналитика издания, «этим новообразованием» начнут управлять методами, заимствованными у Киева. Автор статьи уточнил, что это террор, запрет на деятельность реальной оппозиции, аресты, «ограничения гражданских и трудовых прав».

В публикации напомнили, что Запад не воспринимает Польшу как по-настоящему демократическую республику и использует в отношении ее термин «иллиберализм», обозначающий гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.

Год назад польская молодежь провела акцию во Вроцлаве против флагов Украины. Ее участники заявили, что не хотят сделать из Польши Укрополию.

Ранее экс-глава МИД Польши обвинил правительство в предательстве Украины.