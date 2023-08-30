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В России предсказали настоящую битву Запада за Габон

Экс-посол РФ Попов заявил, что Запад может развязать настоящую битву за Габон

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Gaetan M-Antchouwet/Reuters

Переворот в Габоне представляет собой особый случай для Запада на фоне богатств этого африканского государства, заявил «Газете.Ru» бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе, директор центра партнерства цивилизаций института международных исследований МГИМО Вениамин Попов. По его словам, это страна обладает серьезными запасами нефти и входит в ОПЕК.

«Габон — особый случай, за него будет большая борьба, потому что это богатая и нефтяная страна. За него Запад может развязать настоящую битву, так как он во всех делах руководствуется принципом «разделяй и властвуй». То есть нужно разделять — разжигать конфликты, — чтобы легче всех подчинить. Поэтому с Габоном все будет сложнее», — отметил эксперт.

Он добавил, что переворот в бывшей колонии Франции показывает, что африканцам надоели французы, которые как весь Запад, всем указывают, что делать и как жить. Попов подчеркнул, что вероятно, эта тенденция будет только нарастать.

30 августа военные Габона объявили об отмене результатов выборов в республике и роспуске правительства. Путчисты взяли власть на фоне переизбрания президента Али бен Бонго Ондимба, семья которого управляет государством почти 60 лет.

Ранее стала известна судьба свергнутого президента Габона.

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