Стала известна судьба свергнутого президента Габона

Командующий Республиканской гвардией Габона Брис Олигуи Нгема заявил, что президент страны Али бен Бонго Ондимба отправлен в отставку. Об этом генерал сообщил в интервью для газеты Le Monde.

По сообщениям наблюдателей, именно Нгема руководил переворотом в государстве. При этом он подчеркнул, что после снятия с должности Ондимба продолжит пользоваться всеми гражданскими правами.

«Он обычный габонец, как и все остальные», — отметил собеседник издания.

Как отметил командующий Республиканской гвардией, глава государства не имел права избираться на третий срок. В связи с этим армия решила взять на себя ответственность за его отстранение от власти, пояснил Нгема.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне совершила переворот, заявив об этом в эфире главного телеканала страны Gabon 24. Военнослужащие сообщили об аннулировании результатов президентских выборов и роспуске государственных институтов.

Свое решение представители армии объяснили недоверием к результатам всеобщего голосования, состоявшегося 26 августа. Согласно данным ЦИК республики, за Али бен Бонго Ондимбу проголосовали 64% избирателей. В результате он в третий раз занял пост главы государства, после чего оппозиция обвинила правительство в фальсификации результатов выборов.

Ранее власти Китая призвали стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации в Габоне.