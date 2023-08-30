Немецкий чиновник выступил на балу в Санкт-Петербурге, назвав Россию «великой нацией»

Обер-бургомистр немецкого города Фрайберг Свен Крюгер 25 августа посетил Петровский бал в Санкт-Петербурге, где выступил с хвалебной речью в адрес России. Об этом пишет издание Zeit Online.

В тексте отмечается, что Крюгер «в своей речи высказал похвалы в адрес РФ», назвав Россию «великой нацией». Он также заявил, что Россия и Германия «в будущем вновь обретут единение, преодолев трудные времена».

Чиновник отметил, что годом ранее стал изучать русский язык, так как «является оптимистом».

Участие Крюгера в мероприятии подтвердила пресс-служба мэрии Фрайберга, уточняет Zeit Online. В Германии поездку чиновника раскритиковали, назвав ее «бесполезной». Сам Крюгер от комментариев отказался, назвав визит в Санкт-Петербург частным.

Петровский бал в Екатерининском дворце был приурочен к 320-летию основания Санкт-Петербурга. Организаторы заявили, что мероприятие продолжает традиции Петровских ассамблей и Дрезденского оперного бала.

Ранее в Германии разочаровались в антироссийских санкциях.