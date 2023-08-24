В Германии разочаровались в антироссийских санкциях

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась, что разочарована неэффективностью санкций в отношении России. Об этом она заявила в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги «Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны», пишет немецкий журнал Spiegel.

Глава ведомства отметила, что введенные Западом рестрикции должны были иметь определенные экономические последствия. Однако в реальности этого не произошло, подчеркнула она.

«Логика демократий не работает в автократиях», — сказала Бербок, рассуждая о причинах произошедшего.

По ее словам, провал санкционной политики продемонстрировал невозможность завершить конфликт на Украине путем принятия рациональных решений.

Также министр раскритиковала первоначальное нежелание немецкого правительства участвовать в поездках в Киев. Она посчитала, что представителям Берлина стоило намного раньше наладить диалог с украинскими властями.

Бербок стала первым членом кабинета министров ФРГ, кто побывал в зоне конфликта. Это произошло 10 мая 2022 года, через два с половиной месяца после начала спецоперации.

Ранее глава МИД Германии высказалась об атаках украинских беспилотников на Москву.