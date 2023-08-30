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МИД КНР прокомментировал признание независимости Тайваня Британией

МИД КНР назвал признание независимости Тайваня Британией противоречащим фактам

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал признание независимости Тайваня Великобританией противоречащим фактам, передает ТАСС.

«Китай призывает британский парламент к соблюдению принципа «одного Китая» и основных юридических норм международных отношений», — подчеркнул дипломат.

Вэньбинь также от лица Пекина призвал Лондон не нарушать коренные интересы Китая и не посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня.

Заявление стало комментарием к докладу Комитета по иностранным делам Палаты общин, который был опубликован на фоне визита главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли в КНР. В докладе утверждается, что Тайвань обладает всеми необходимыми для признания его независимости признаками.

До этого бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала заморозить торговые переговоры между Великобританией и Китаем.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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