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Медведев процитировал «Апокалипсис», комментируя одобрение Западом ударов ВСУ по Крыму

Медведев предупредил Запад о последствиях из-за одобрения им ударов ВСУ по Крыму

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление украинских властей о том, что им согласовали любые удары по всему российскому, «например в Крыму».

Он отметил, что, если это так, то появляются доказательства того, что Запад стал соучастником в войне против России на стороне Украины.

«Рафинированный casus belli», — указал политик в Telegram.

У России, таким образом, появляется возможность действовать в рамках jus ad bellum (право на боевые действия. — прим. ред.) «против всех и каждого в странах НАТО», считает Медведев.

Он также процитировал «Откровение Иоанна Богослова», заявив, что «предсказания Апокалипсиса все ближе», а также привел высказывания Владимира Ленина и Никиты Хрущева, по его мнению, иллюстрирующие ситуацию и последствия сторонников «государства Степана Бандеры».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму. Он отмечал, что украинская сторона может уничтожать все российское на «оккупированной территории».

В Госдуме назвали фашистским такое заявление.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

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