США испытывают трудности при выработке гарантий безопасности Украине

Администрации президента США Джо Байдена придется предоставить лишь расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии безопасности Украине, поскольку она не способна обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, в ближайшие несколько недель состоится второй раунд переговоров между США и Украиной относительно гарантий безопасности, подготовить которые договорились страны «Большой семерки» на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. При этом WSJ отмечает, что в Белом доме пока нет четкого понимания, какие именно гарантии может предложить Вашингтон в свете того, что следующая администрация имеет право отменить практически все обязательства предыдущей.

Согласно законодательству Соединенных Штатов, внешнеполитические договоренности, носящие обязывающий характер, должны одобрить большинство членов Сената. Отменить их также может Сенат большинством голосов. Президент без одобрения Сената может заключать различные международные договоры, однако они могут быть отменены единоличным решением следующего президента. Страны Европы, как пишет издание, опасаются, что именно таким образом поступит может поступить Дональд Трамп в случае его избрания на пост президента США.

В связи с этим администрация Байдена рассматривает возможность принять с Украиной меморандум о взаимопонимании, для которого не нужно одобрение Сената.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.