В Совбезе РФ рассказали о попытках переноса биопрограмм США с Украины в страны СНГ

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что США предпринимают попытки перенести ряд военно-биологических проектов с территории Украины в государства СНГ. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По словам Шевцова, деятельность западных биологических лабораторий на территории ряда постсоветских государств угрожает безопасности в масштабах не только региона, но и всего мира. Имеются неоспоримые подтверждения тому, что США проводят разработку биологического оружия, в том числе, которое нацелено на определенные этнические группы. Для этого американцы ведут сбор коллекций ДНК. Они осуществляют исследования, направленные на выделение штаммов микроорганизмов, которые невосприимчивы к антибиотикам, в том числе резервным, ведут активное изучение возможности передачи опасных заболеваний, таких как бруцеллез и зоонозный грипп, от животных к человеку.

Шевцов особо подчеркнул, что после того как США пришлось свернуть ряд проектов на Украине, возросла активность американцев в странах СНГ. Вашингтон предпринимает попытки перенести свои биологические программы в другие государства, и там наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, включая и особо опасные.

Заместитель секретаря Совбеза РФ отметил, что разъяснительная работа об опасности американских военно-биологических программ, которую регулярно проводит Россия, уже вынудила США более тщательно скрывать свои истинные цели. По словам Шевцова, Пентагон вынужден мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прячась за якобы «гражданскими» научно-исследовательскими институтами».

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что США и Украина не ответили на вопросы России о деятельности биологических лабораторий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.