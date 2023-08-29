Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ рассказали о попытках переноса биопрограмм США с Украины в страны СНГ

Совбез России: США хотят перенести ряд биопрограмм с Украины в страны СНГ

close
100%
Global Look Press

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что США предпринимают попытки перенести ряд военно-биологических проектов с территории Украины в государства СНГ. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По словам Шевцова, деятельность западных биологических лабораторий на территории ряда постсоветских государств угрожает безопасности в масштабах не только региона, но и всего мира. Имеются неоспоримые подтверждения тому, что США проводят разработку биологического оружия, в том числе, которое нацелено на определенные этнические группы. Для этого американцы ведут сбор коллекций ДНК. Они осуществляют исследования, направленные на выделение штаммов микроорганизмов, которые невосприимчивы к антибиотикам, в том числе резервным, ведут активное изучение возможности передачи опасных заболеваний, таких как бруцеллез и зоонозный грипп, от животных к человеку.

Шевцов особо подчеркнул, что после того как США пришлось свернуть ряд проектов на Украине, возросла активность американцев в странах СНГ. Вашингтон предпринимает попытки перенести свои биологические программы в другие государства, и там наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, включая и особо опасные.

Заместитель секретаря Совбеза РФ отметил, что разъяснительная работа об опасности американских военно-биологических программ, которую регулярно проводит Россия, уже вынудила США более тщательно скрывать свои истинные цели. По словам Шевцова, Пентагон вынужден мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прячась за якобы «гражданскими» научно-исследовательскими институтами».

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что США и Украина не ответили на вопросы России о деятельности биологических лабораторий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях