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Власти Украины могут провести выборы в 2024 году для остановки падения рейтинга Зеленского

El Pais: Киев может провести выборы в 2024 году в преддверии переговоров с РФ

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтингов президента Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией, пишет испанская газета El Pais.

По информации источников издания, сторонники Зеленского говорят о возможности провести весной 2024 года парламентские и президентские выборы. Близкие к МИД Украины люди также рассказали, что эта идея вызвана стремлением «легитимизировать президента и его новое правительство», так как конфликт близится к концу и грядут переговоры с Россией, а участник этих переговоров должен иметь «неоспоримый политический вес».

Накануне Зеленский заявил, что допускает проведение выборов во время боевых действий, если западные страны профинансируют их проведение. Он подчеркнул, что не держится за власть.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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