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Польша и страны Балтии закроют границу с Белоруссией в случае «инцидентов»

МВД: Польша и страны Балтии закроют границу с Белоруссией в случае «инцидентов»

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Павел Головкин/AP

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил во время пресс-конференции с представителями Латвии, Литвы и Эстонии, что Польша и страны Балтии в случае возникновения инцидентов на границе с Белоруссией закроют с ней границу и все погранпереходы. Об этом сообщает ТАСС.

«Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранпереходы, которые до сих пор открыты», — сказал Каминьский.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша навредят самим себе, если закроют свои границы с республикой. По его словам, Минск не будет испытывать проблем в случае реализации такого решения.

Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации». При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо закрытия границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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