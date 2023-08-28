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Макрон подтвердил, что посол Франции остается в Нигере, несмотря на требования мятежников

Макрон: посол Франции Сильвен Итте остается в Нигере

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский посол остается в Нигере, несмотря на требования к нему мятежников покинуть страну. Об этом он сообщил на конференции глав дипмиссий Франции, передает телеканал BFM.

«Я приветствую французского посла в Ниамее, который остается на своем посту», — добавил он.

Ранее советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины сообщил, что Нигер высылает только посла Франции в африканской стране Сильвена Итте.

Также советник главы НССР опроверг сообщения о том, что действующие власти Нигера потребовали от послов США, Германии и Нигерии покинуть страну в течение двух суток.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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