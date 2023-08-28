В США назвали цели нахождения флота в Японии

Командующий 7-м флотом Военно-морских сил (ВМС) США Карл Томас заявил, что «агрессивное поведение» КНР в Южно-Китайском море необходимо сдерживать, отметив, что Соединенные Штаты поддерживают союзников перед лицом «общих вызовов». Так он обозначил цель нахождения флота в Японии, его слова приводит South China Morning Post.

«Когда они [КНР] берут все больше и больше и давят на тебя, приходится сопротивляться, необходимо плыть и действовать», — заявил командующий Седьмым флотом.

Томас также отметил, что американские силы находятся в регионе «не просто так».

До этого стало известно, что береговая охрана Китая начала патрулирование в районе спорных Парасельских островов, на которые претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, и акватории Тайваня.

Китай также призывал Филиппины прекратить противоправную деятельность у спорных островов. Об этом заявил официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй.

8 августа Министерство обороны Китая заявило, что США не имеют права раздавать указания по ситуации в Южно-Китайском море после того, как Китай призвал Филиппины прекратить противоправную деятельность у спорных островов, что вызвало негативную реакцию Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Австралия планируют учения в Южно-Китайском море.