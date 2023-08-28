Большинство американцев считают Байдена слишком старым для должности президента

Опрос, проведенный Associated Press и NORС показал, что большая часть американского общества считает президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы быть эффективным следующие четыре года президентского срока.

Такую позицию высказали 77% опрошенных. Среди сторонников республиканцев об этом заявили 89% респондентов, среди демократов — 69%. Associated Press пишет, что такой точки зрения придерживаются опрошенные всех возрастных групп.

В тексте отдельно отмечается, что около половины взрослого населения США также считают, что Дональд Трамп слишком стар для должности президента.

«Исследование показывает, что люди разных политических взглядов готовы видеть более молодого кандидата…», — говорится в материале.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден не дотянет до следующих выборов президента в 2024 году. Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону.

«Я не думаю, что он достигнет ворот», — ответил Трамп на вопрос Карлсона о том, сможет ли Байден дотянуть до выборов в следующем году.

Ранее сообщалось, что большинство американцев недовольны политикой Байдена по Украине и России.