Большинство американцев недовольны политикой Байдена по Украине и России

Более 50% американцев негативно оценивают работу Джо Байдена на посту президента США, согласно исследованию Gallup. По опросу, одобряют действия главы Белого дома 42% респондентов, а 53% придерживаются противоположной точки зрения.

Как отмечает Gallup, рейтинги Байдена не на должном уровне по девяти ключевым вопросам, которые в настоящее время затрагивают США. Так, действия президента по конфликту на Украине поддерживают 47% американцев, а не одобряют 50%. Состояние же отношений с Россией при Байдене не устраивает 59% респондентов, разделяют политику главы государства в этом направлении лишь 37% опрошенных.

Больше всего американцев не устаивает подход Байдена к Китаю и иммиграции. Политику Белого дома на китайском направлении одобряют лишь 32% респондентов, не поддерживают ее 63%. По иммиграции же недовольных 66%, а лояльных только 31%.

«Менее половины независимых кандидатов одобряют действия президента по любому из показателей, включая общий рейтинг одобрения работы президента в этой ключевой группе 39%. По мере того, как президентская кампания 2024 года начнет набирать обороты, все большее внимание будет уделяться рейтингу одобрения Байдена», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.