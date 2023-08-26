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Большинство американцев недовольны политикой Байдена по Украине и России

Gallup: большинство граждан США недовольны действиями Байдена по Украине и РФ

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Sarah Silbiger/Reuters

Более 50% американцев негативно оценивают работу Джо Байдена на посту президента США, согласно исследованию Gallup. По опросу, одобряют действия главы Белого дома 42% респондентов, а 53% придерживаются противоположной точки зрения.

Как отмечает Gallup, рейтинги Байдена не на должном уровне по девяти ключевым вопросам, которые в настоящее время затрагивают США. Так, действия президента по конфликту на Украине поддерживают 47% американцев, а не одобряют 50%. Состояние же отношений с Россией при Байдене не устраивает 59% респондентов, разделяют политику главы государства в этом направлении лишь 37% опрошенных.

Больше всего американцев не устаивает подход Байдена к Китаю и иммиграции. Политику Белого дома на китайском направлении одобряют лишь 32% респондентов, не поддерживают ее 63%. По иммиграции же недовольных 66%, а лояльных только 31%.

«Менее половины независимых кандидатов одобряют действия президента по любому из показателей, включая общий рейтинг одобрения работы президента в этой ключевой группе 39%. По мере того, как президентская кампания 2024 года начнет набирать обороты, все большее внимание будет уделяться рейтингу одобрения Байдена», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.

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