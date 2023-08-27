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В Германии призвали восстановить «Северный поток»

Премьер Саксонии Кречмер: «Северный поток» надо починить до разрушения коррозией

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Global Look Press

Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер заявил, что газопровод «Северный поток» необходимо восстановить в ближайшее время, пока его не уничтожила коррозия. Об этом пишет немецкое издание Wirtschaftswoche.

«Данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на 5-10 лет», — обосновал свое предложение чиновник.

По словам главы Саксонии, ремонт трубопровода не связан с поддержкой РФ в украинском конфликте, поскольку «Северные потоки» были уничтожены в результате диверсии.

«Самое обычное дело в мире — починить трубопровод, то есть выкачать воду, снова закрыть его и таким образом законсервировать его на какое-то время», — заявил Кречмер.

Также он заявил, что Германии нужно найти способ взаимодействовать с Россией.

25 августа ZDF писало, что немецкое следствие считает Украину причастной к подрыву «Северных потоков».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с «Северных потоков».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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