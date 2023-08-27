Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о готовности России выступить гарантом безопасности в Африке

Сенатор Бондарев: РФ готова оказать содействие в налаживании мира в Африке

close
100%
Stringer/Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя события в Нигере, заявил, что Российская Федерация готова выступить гарантом безопасности в африканском регионе, чтобы положить конец «новому колониальному гнету». Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

«Россия готова оказать содействие в налаживании мира в Африке, а также выступить гарантом безопасности в данном регионе, противостоять новому колониальному гнету, отстаивать интересы Африканского континента в ООН и добиваться для ряда африканских стран мест Постоянных членов», — написал Бондарев.

Он отметил, что подобное развитие событий станет действенной мерой для «процветания всего мира и справедливой многополярной глобализации».

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы государства прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях