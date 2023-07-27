В Нигере рассказали, где мятежники держат президента

В Нигере наблюдается попытка государственного переворота, но власть по-прежнему принадлежит президенту республики Мохамеду Базума, заявил нигерийский министр иностранных дел Асуми Масуду. В интервью France 24 он отметил, что в настоящее время путчисты держат главу государства в его собственной резиденции.

«Его удерживают в его резиденции, он находится в добром здравии», — пояснил Масуду.

Он добавил, что народ не поддерживает действия мятежников, как и большая часть армии государства. Масуду подчеркнул, что власти Нигера требуют немедленно отпустить президента без каких-либо условий.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.