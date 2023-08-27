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В США предсказали сдачу Харькова без боя

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ отдадут Харьков без боя

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в эфире телепередачи U.S. Tour of Duty заявил, что Вооруженные силы Украины сдадут Харьков без боя.

«Я не думаю, что украинцы превратят Харьков в крепость. <…> Они оставят Харьков без боя», — утверждает экс-военный.

Он считает, что при падении украинской линии обороны ВСУ отступят на противоположный берег Днепра и не станут пытаться защищать Харьков.

Ранее Риттер говорил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что Вооруженные силы страны не могут держать оборону.

До этого Риттер сообщал, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение страны в конфликте с Россией приведет к разгрому Вооруженных сил Украины. По его словам, потери среди украинских военных увеличиваются с каждым днем.

Ранее экс-разведчик США заявлял, что Украину ждет капитуляция.

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