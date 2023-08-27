Премьер Канады рассказал, сколько еще будет помогать Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне неудачного контрнаступления Украины пообещал помогать Киеву столько, сколько потребуется. Об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что канадская сторона знала, что украинское контрнаступление будет долгим процессом.

«Мы готовы к войне, которая займет столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить», — заявил Трюдо.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины виноваты страны Запада, поскольку их медлительность с передачей оружия дала возможность России подготовиться.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.