Макрон решил встретиться с лидерами партий ради будущего Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон письменно пригласил глав парламентских партий на личную беседу, передает BFMTV. По информации телеканала, в тексте лидер Пятой республики предлагает провести встречу 30 августа в 15:00 по местному времени (16:00 мск), но не указывает место проведения мероприятия.

«Президент республики никогда не собирал представителей политических сил в одном зале для встречи такого типа. В программе лидеры различных партий, а также председатели Национальной ассамблеи и Сената обсудят с Эммануэлем Макроном «международную ситуацию и ее последствия для Франции», — говорится в сообщении.

Как отмечает BFMTV, в письме, направленном руководителям партий, Макрон рассуждает о новом этапе развития Франции, который требует от властей действовать для защиты будущего Пятой республики. Телеканал подчеркивает, что на встрече президент собирается обсудить два основных вопроса — как восстановить эффективность власти и обеспечить сплоченность нации.

Ранее Макрона освистали на параде в Париже.