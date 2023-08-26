В Совфеде заявили о роли судьбы Саакашвили для украинцев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в своем Telegram-канале, что судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в заключении, должна стать сигналом для властей Украины.

«Известный постулат нацистов «отбросов нет, есть кадры» вовсе не означает, что «кадр» будет всегда полезен в роли президента. <…> В качестве иллюстрации — это бывший любимец НАТО, а затем украинский чиновник Михаил Саакашвили. Впрочем, «признание» (в виде тюремного заключения) его «заслуг» нынешней Грузией тоже должно служить хорошим сигналом для киевских лидеров», — указал Косачев.

Вице-спикер Совфеда в день 15-летия признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвал украинцев задуматься о сложившейся ситуации и добавил, что любые конфликты можно завершить.

Правительство России признало независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. После этого Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, продолжив диалог лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций.

В ночь на 23 августа на сайте Aif.ru была опубликована статья зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он сообщил о популярности идеи включения Южной Осетии и Абхазии в состав России. В ней политик допустил возможность исчезновения Украины с политической карты мира в результате нынешнего конфликта. По мнению Медведева, боевые действия завершатся бесславным поражением Киева, таким же, как и в 2008 году у Грузии.

Ранее в Грузии ответили Медведеву на слова о судьбе Абхазии и Южной Осетии.