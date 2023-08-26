США рассекретили два отчета о госперевороте в Чили в 1973 году

Правительство США рассекретило два отчета о подготовке государственного переворота в Чили, произошедшего 11 сентября 1973 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в Сантьяго.

В первом документе — от 8 сентября 1973 года — президента США Ричарда Никсона уведомили о «возможности попытки военного переворота» в Чили. В нем же утверждается, что в тот момент не было доказательств наличия плана с координированным участием всех видов Вооруженных сил, несмотря на то что ВМС «заявляли о наличии поддержки ВВС и сухопутных сил».

В другом документе — от 11 сентября 1973 года — сообщалось, что чилийские ВМС заручились поддержкой «некоторых ключевых военных подразделений». В отчете также говорится о том, что у военного руководства нет «хорошо скоординированного плана», но оно настроено на восстановление политического и экономического порядка.

Документы опубликовали по просьбе правительства Чили. Ранее чилийские депутаты требовали от Министерства иностранных дел страны добиться от США обнародования секретных документов, в которых раскрывается роль Вашингтона в госперевороте.

Переворот в Чили произошел 11 сентября 1973 года. В результате четко спланированного мятежа высшего командного состава был свергнут законно избранный президент Чили Сальвадор Альенде, к власти пришел лидер хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом. В стране развернулись репрессии против представителей павшего режима и членов их семей.

Ранее президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная охрана.