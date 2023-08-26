Президент Южной Осетии призвал Грузию признать ответственность за агрессию

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что Грузия должна признать свою ответственность за агрессию и военные преступления против республики в 2008 году, передает РИА Новости.

Он указал, что на сегодняшний день у Цхинвала нет с Тбилиси никаких отношений. Единственная площадка, в рамках которой стороны коммуницируют, – это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Вопрос подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы является главным и основным вопросом на площадке.

По словам политика, говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые со стороны Южной Осетии «сформулированы четко и озвучивались неоднократно на протяжении долгих лет». Он отметил, что в этом вопросе позиция Цхинвала неизменна.

«В первую очередь Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией», — сказал Гаглоев.

Он добавил, что «при сохраняющейся угрозе и в отсутствие юридически обязывающих гарантий ненападения говорить о чем-то другом не имеет смысла».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал основного бенефициара конфликтов в Южной Осетии и на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.