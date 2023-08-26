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В Нигере заявили, что из страны высылается только посол Франции

Мятежники Нигера заявили, что из страны высылается только посол Франции

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Sam Mednick/AP

Нигер высылает только посла Франции в африканской стране Сильвена Итте. Об этом сообщил советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины, передает телеканал Al Hadath.

По его словам, французский дипломат должен уехать из Нигера в течение 48 часов.

Также советник главы НССР опроверг сообщения о том, что действующие власти Нигера потребовали от послов США, Германии и Нигерии покинуть страну в течение двух суток.

25 августа мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что на военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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