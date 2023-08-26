Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что привлекательность стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка) демонстрирует, что Запад утратил свою интеграционную силу, передает ТАСС.

Он добавил, что мир вступил в фазу развития многополярного миропорядка.

«Под руководством США Запад слишком часто искал собственной выгоды или стремился покровительствовать другим государствам», — сказал политик.

По его мнению, под прикрытием западных ценностей Соединенные Штаты преследуют собственные интересы и развивающиеся страны больше не хотят с этим мириться.

25 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «гегемония» Запада еще не заканчивается, но расширение БРИКС является сильным шагом на данном направлении.

До этого сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что вектор Германии, направленный в прошлое, делает ее «обслугой уходящего либерального миропорядка».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.