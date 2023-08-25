Париж отреагировал на требование мятежников Нигера о после Франции

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж принял к сведению требование мятежников Нигера в адрес французского посла покинуть эту африканскую страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указали во французском внешнеполитическом ведомстве, путчисты не имеют полномочий обращаться с данной просьбой, аккредитацией посла занимаются законные избранные власти Нигера.

25 августа мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что на военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер.

До этого комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдель Фатау Мусах заявил, что применение военного варианта для урегулирования кризиса вокруг Нигера, где в конце июля мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума, еще рассматривают.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.