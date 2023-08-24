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Украинские власти ищут средства для госбюджета на 2024 год

Украинские власти не могут найти допсредства для госбюджета на 2024 год

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Global Look Press

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что вопрос финансирования государственного бюджета страны на следующий год не закрыт, однако правительство не смогло на данный момент договориться с партнерами о финансовой поддержке. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обязаны обеспечить, в первую очередь, финансово военнослужащих, ... вооружением, техникой. На этот год в бюджете запланирована сумма 1,6 триллиона гривен (43,3 миллиарда долларов. — «Газета.Ru»), это самая большая статья расходов, которая идет на сектор безопасности и обороны, это больше налогов, которые мы собираем», — сказал Марченко.

При этом он отметил, что Украина на данный момент находится в положении, в котором она обязана постоянно искать дополнительные источники для финансирования расходов.

Ранее сообщалось, что Конгресс США предложил назначить специального инспектора, в обязанности которого войдет контроль выделяемых на помощь Украине денежных средств. Отмечается, что главная цель данной инициативы — предотвратить разворовывание бюджета под видом поддержки Киева. При этом идея принадлежит парламентариям, представляющим Республиканскую партию. Таким образом они отреагировали на запрос Белого дома о выделении Украине очередного пакета помощи размером $24 млрд, подчеркнули авторы статьи.

Ранее помощник президента США Джек Салливан рассказал, когда власти начнут поставлять истребители F-16 на Украину.

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