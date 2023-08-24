Украинские власти ищут средства для госбюджета на 2024 год

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что вопрос финансирования государственного бюджета страны на следующий год не закрыт, однако правительство не смогло на данный момент договориться с партнерами о финансовой поддержке. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обязаны обеспечить, в первую очередь, финансово военнослужащих, ... вооружением, техникой. На этот год в бюджете запланирована сумма 1,6 триллиона гривен (43,3 миллиарда долларов. — «Газета.Ru»), это самая большая статья расходов, которая идет на сектор безопасности и обороны, это больше налогов, которые мы собираем», — сказал Марченко.

При этом он отметил, что Украина на данный момент находится в положении, в котором она обязана постоянно искать дополнительные источники для финансирования расходов.

Ранее сообщалось, что Конгресс США предложил назначить специального инспектора, в обязанности которого войдет контроль выделяемых на помощь Украине денежных средств. Отмечается, что главная цель данной инициативы — предотвратить разворовывание бюджета под видом поддержки Киева. При этом идея принадлежит парламентариям, представляющим Республиканскую партию. Таким образом они отреагировали на запрос Белого дома о выделении Украине очередного пакета помощи размером $24 млрд, подчеркнули авторы статьи.

Ранее помощник президента США Джек Салливан рассказал, когда власти начнут поставлять истребители F-16 на Украину.