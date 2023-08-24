Лавров заявил, что расширение БРИКС не было беспроблемным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение принятия новых членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите в Йоханнесбурге проходило не без проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу сказать, что вообще без проблем, но с нацеленностью каждого государства на принятие решения по приему новых членов», — заявил он.

Российский министр подчеркнул, что обсуждение шло достаточно интенсивным образом.

Он отметил, что при решении учитывались критерии процедуры, одобренные для стран-партнеров, но также принимались в расчет вес, авторитет, значение и позиция на международной арене страны-кандидата.

Также Лавров заявил, что наименование БРИКС после включения в него новых стран-участниц менять не планируется. Лавров добавил, что ни один из вновь вступивших в ряды объединения не предлагал смену названия.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

Ранее страны БРИКС договорились о принципах расширения организации.