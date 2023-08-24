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КНДР обвинила Японию в угрозе существованию человечества из-за сброса воды с АЭС

В КНДР назвали сброс воды с японской АЭС в океан угрозой человечеству

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KCNA/Reuters

В Северной Корее назвали сброс первой партии очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1» в океан антигуманным актом и угрозой существованию человечества. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Япония, закрывая глаза на протесты, возражения и предупреждения внутри и вне страны, настойчиво пытается сбросить радиоактивную загрязненную воду… Это античеловеческое преступление Японии, которая без колебаний подвергает мир ядерным угрозам», — говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что Япония, единственная страна, пережившая ядерную атаку, не может не понимать последствий, к которым приведет сброс воды с АЭС.

24 августа компания Tokio Electric Power (TEPCO) начала сброс первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1».

АЭС была разрушена во время землетрясения в марте 2011 года. Как указано в заявлении, погодные условия позволяют проводить работы в соответствии с планом. При этом сообщается, что жидкость была в достаточной мере разбавлена морской водой и поэтому содержит значительно меньше трития, то есть в пределах допустимой нормы.

Ранее эколог объяснил, чем чреват для России сброс воды с «Фукусимы-1».

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