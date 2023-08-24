Власти Украины заявили о непричастности к гибели Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не имели к этому никакого отношения. Все понимают, кто к этому имеет отношение», — подчеркнул Зеленский.

До этого президент США Джо Байден заявил, что не удивлен крушением самолета самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился Евгений Пригожин, однако не знаком с деталями случившегося, так как занимался спортом.

На вопрос журналиста, считает ли он, что за крушением самолета стоит руководство России, Байден заявил, что в стране происходит мало того, за чем не стоит российский президент Владимир Путин.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.