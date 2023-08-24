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В МИД РФ сочли оскорбительной стратегию США по Африке

Лавров назвал оскорбительной стратегию США по Африке

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Стратегия американских властей по Африке оскорбительна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы находимся в Африке. Посмотрите, как американцы «обхаживают» американские страны, буквально. диктуя им свою волю», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил о принятом в прошлом году в США законе о «препятствовании злобной политике России в Африке». По словам министра, в документе, где меньше 20 страниц, 10 раз упоминается Россия и Китай в качестве главного препятствия для процветания Африки. Лавров подчеркнул, что такой прием рассчитан на людей неискушенных, которые «не понимают ничего» и не знают истории.

«Но для африканских стран это очередное оскорбление», — резюмировал глава МИД.

23 августа Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор вопросы двустороннего сотрудничества. Во время беседы стороны затронули разные стороны российско-южноафриканского стратегического партнерства. Среди них: политические, торгово-экономические и гуманитарные связи.

Ранее Лавров прибыл на саммит БРИКС.

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