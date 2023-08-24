Токаев заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана хотела бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС. Об этом он сообщил на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге, передает ТАСС.

Лидер Казахстана выступает на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Токаев сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 24 июня, заявил российскому лидеру о своей полной поддержке в его действиях и обсудил с ним предстоящий осенью визит в Казахстан. Об этом Токаев сказал, поздравляя представителей средств массовой информации республики с профессиональным праздником.

Токаев отметил, что в этом не было «никаких сомнений с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера».

Президент Казахстана подчеркнул, что в этот момент удалось даже обсудить предстоящей визит президента России в республику осенью текущего года.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.