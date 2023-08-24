Путин рассказал о борьбе с голодом

Москва использует все имеющиеся у нее возможности для борьбы с голодом в мире и предотвращения продовольственного кризиса. Такое заявление на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» сделал президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что российские власти уделяют особе внимание обеспечению стран Африки продовольствием и необходимыми удобрениями. Кроме того, страна экспортирует соответствующие товары на мировые рынки.

«Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса», — сказал Путин по видеосвязи.

Он добавил, что РФ продолжает организовывать бесплатные поставки зерна в африканские государства. Работа ведется вопреки экономическому давлению и антироссийским санкциям, указал президент.

Также глава Кремля подчеркнул, что Москва и впредь будет поддерживать наиболее нуждающиеся страны.

«Наши африканские друзья могут быть уверены в том, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров», — резюмировал Путин.

Ранее стало известно, какие государства войдут в состав БРИКС в 2024 году.