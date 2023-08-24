Трамп считает, что Байден не дотянет до выборов 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава государства Джо Байден не дотянет до следующих выборов президента в 2024 году. Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано в социальной сети X (ранее Twitter). Его слова приводит РИА «Новости».

«Я не думаю, что он достигнет ворот», — ответил Трамп на вопрос Карлсона о том, сможет ли Байден дотянуть до выборов в следующем году.

Он добавил, что действующий президент США «слабее разумом, чем физически», также отметив, что на пляже Байден выглядит «ужасно».

Ранее бывший президент США высказал мнение, что действующего главу Белого дома Джо Байдена «контролирует Украина» и ряд других стран, от которых тот получил миллионы долларов. Также Трамп назвал Байдена «скомпрометированным» президентом, который ведет Соединенные Штаты в ад».

До этого Трамп заявил, что Байден не остановит конфликт на Украине из-за своей некомпетентности. Он пообещал, что сам незамедлительно сможет завершить украинский кризис, назвав его очень простым для остановки.

Ранее эксперт объяснил, почему Байден не сможет сбросить Трампа с президентской гонки.