Эксперт объяснил, почему Байден не сможет сбросить Трампа с президентской гонки

Несмотря на все попытки действующего президента США Джо Байдена усадить экс-главу государства Дональда Трампа за решетку, вытеснить его с президентской гонки не позволит конституция. Об этом в эфире НСН заявил президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По его словам, рядовые граждане Соединенных Штатов понимают, что в стране происходят беспрецедентные события, которые могут привести, в том числе, к гражданской войне.

«С каждым новым обвинением популярность Трампа и симпатия рядовых американцев к нему только растет. <...> По закону Трампа с гонки снять не удастся, более того, на фоне возросшей популярности он наверняка выиграет предстоящие дебаты в штате Айова», — отметил американист.

Он добавил, что у Трампа нет конкурентов и внутри своей партии.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это четвертое уголовное дело в отношении политика.

Ранее Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном президента США Джо Байдена Хантером.