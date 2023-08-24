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Рамафоса заявил, что шесть новых стран войдут в состав БРИКС

Президент Рамафоса заявил, что шесть новых стран пригласят в БРИКС в 2024 году

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. С таким заявлением выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции, передал ТАСС.

«Мы решили пригласить <…> стать полноправными членами БРИКС», — отметил южноафриканский лидер.

Он перечислил, что в БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. По словам Рамафосы, эти государства войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

24 августа стало известно, что пять стран присоединятся к БРИКС. Обозреватель UOL Джамиль Чаде заявил, что на предстоящем саммите в ЮАР в объединение войдут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Он уточнил, что к этим пяти государствам для баланса может быть добавлена одна африканская страна. При выборе новых участников группы учитывалось их членство в «Большой двадцатке», а также равномерное географическое распределение стран-кандидатов по континентам.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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