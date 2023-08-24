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Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита группы

Президент ЮАР Рамафоса заявил о принятии лидерами БРИКС совместной декларации

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Alet Pretorius/Pool/Reuters

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) приняли декларацию по итогам саммита объединения, прошедшего в Йоханнесбурге 22–24 августа. Его слова приводит РИА Новости.

«В ходе обсуждений они (члены БРИКС — прим. ред.) достигли решения принять декларацию Йоханнесбург-2», — сказал южноафриканский лидер.

Других подробностей он не привел.

15-й саммит БРИКС прошел в столице ЮАР Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР — Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Луис да Силва, Сирил Рамафоса. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в саммите в формате видеоконференции.

Накануне Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС, заявил, что действия Российской Федерации на Украине продиктованы только желанием прекратить «развязанную Западом войну на истребление».

Ранее сообщалось, что пять стран присоединятся к БРИКС.

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