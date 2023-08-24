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В Республиканской партии назвали главную цель прошедших дебатов

В Республиканской партии заявили, что любой кандидат в президенты лучше Байдена

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Ricky Fitchett/ZUMAPRESS/Global Look Press

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна МакДэниел заявила, что прошедшие дебаты дали старт всеобщим выборам, отметив, что республиканцы собрались для того, чтобы победить действующего главу государства Джо Байдена. По ее мнению, любой кандидат от республиканцев «был бы лучше, чем Джо Байден». Ее слова приводит Fox News.

«Мы здесь не для того, чтобы сражаться друг с другом. В конце концов, мы здесь для того, чтобы победить Джо Байдена», — сказала МакДэниел.

Она подчеркнула, что республиканцы должны вернуть Белый дом в 2024 году. МакДэниел считает, что рядовые американцы надеются, что ее партия сможет сделать жизнь «лучше, безопаснее и остановить катастрофу, которую они видят при Джо Байдене».

Восемь кандидатов от Республиканской партии встретились в среду вечером на первых президентских дебатах. Губернатор Флориды Рон ДеСантис и бизнесмен Вивек Рамасвами заняли первое и второе места, поскольку бывший президент Трамп отказался участвовать в мероприятии.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в своем участии в дебатах предполагаемых кандидатов на пост главы государства от Республиканской партии, поскольку он существенно впереди своих конкурентов-сопартийцев.

href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/08/24/21137156.shtml?updated»>Ранее один из участников дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву.

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