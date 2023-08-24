Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-министр иностранных дел ФРГ расстался с актрисой Наталией Вёрнер

Бывший глава МИД ФРГ Маас расстался с актрисой Наталией Вёрнер

close
100%
Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас и актриса Наталия Вёрнер рассказали, что больше не состоят в отношениях. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на заявление пары.

«Мы останемся друзьями и от всего сердца желаем друг другу всего наилучшего в будущем», — говорится в публикации.

В ней также отмечается, что решение о расставании принято «давно», Маас и Вёрнер сочли правильным «пойти разными путями». Это произошло после более чем семи лет отношений, пишет Der Spiegel.

Пара впервые появилась на публике весной 2016 года, незадолго до того, как стало известно о разводе Хайко Мааса с супругой. Новость об их отношениях вызвала политический переполох в ФРГ, говорится в тексте.

О совместной жизни Мааса и Вёрнер было мало что известно. Оба воспитали детей от предыдущих отношений, отмечает Der Spiegel.

Когда Маас и Вёрнер решили расстаться и что стало причиной, не уточняется. Как отмечается в тексте, они не будут делать других заявлений по этому поводу для сохранения конфиденциальности.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо сообщил в соцсети о разводе со своей супругой Софи Грегуар после 18 лет брака.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях