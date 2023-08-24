Экс-министр иностранных дел ФРГ расстался с актрисой Наталией Вёрнер

Бывший министр иностранных дел Германии Хайко Маас и актриса Наталия Вёрнер рассказали, что больше не состоят в отношениях. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на заявление пары.

«Мы останемся друзьями и от всего сердца желаем друг другу всего наилучшего в будущем», — говорится в публикации.

В ней также отмечается, что решение о расставании принято «давно», Маас и Вёрнер сочли правильным «пойти разными путями». Это произошло после более чем семи лет отношений, пишет Der Spiegel.

Пара впервые появилась на публике весной 2016 года, незадолго до того, как стало известно о разводе Хайко Мааса с супругой. Новость об их отношениях вызвала политический переполох в ФРГ, говорится в тексте.

О совместной жизни Мааса и Вёрнер было мало что известно. Оба воспитали детей от предыдущих отношений, отмечает Der Spiegel.

Когда Маас и Вёрнер решили расстаться и что стало причиной, не уточняется. Как отмечается в тексте, они не будут делать других заявлений по этому поводу для сохранения конфиденциальности.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо сообщил в соцсети о разводе со своей супругой Софи Грегуар после 18 лет брака.