«Самая сексуальная династия политиков». Трюдо разводится с женой после 18 лет брака

Канадский премьер Джастин Трюдо сообщил в соцсети о разводе со своей супругой Софи Грегуар после 18 лет брака.

«Софи и я хотели бы поделиться тем фактом, что после многих содержательных и трудных разговоров мы приняли решение расстаться», — написал политик.

51-летний премьер попросил уважать частную жизнь его и 48-летней Грегуар ради благополучия их детей. Пара уже подписала соглашение о раздельном проживании. В соответствии с законодательством Канады, документ дает время на решение вопросов опеки над детьми и финансами. Основанием для развода может стать раздельное проживание в течение года.

Джастин Трюдо и бывшая телеведущая и фотомодель Софи Грегуар познакомились, будучи подростками. Она сидела за одной партой с его братом Мишелем. В 2004 году Трюдо и Грегуар объявили о помолвке и поженились в мае следующего года. Супруги воспитывают сыновей — 15-летнего Ксавье Джеймса и 9-летнего Эдриена, а также 14-летнюю дочь Эллу-Грейс.

Рассказывая о начале отношений с женой, Трюдо говорил, что ждал ее 32 года и называл себя и супругу «чувствительными душами» и «двумя нежными обнаженными сердцами». Софи же признавалась, что муж относится к ней, как к принцессе, и называла его своим принцем. В СМИ их окрестили «самой сексуальной династией политиков после Кеннеди».