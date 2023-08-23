В Турции рассчитывают на возобновление зерновой сделки после визита главы МИД

Рабочие визиты в Киев и Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана для переговоров по зерновой сделке могут помочь возобновить работу черноморского гуманитарного коридора, но основное решение будет принято на встрече турецкого и российского лидеров. Такое мнение в интервью ТАСС высказал дипломатический источник в Турции.

Фидан посетит Киев 25 августа, после он направится в российскую столицу. Турецкие СМИ пишут, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина может состоятся в сентябре, предположительно, в России.

«Основания для этого (возобновления зерновой сделки) есть, учитывая прогресс, достигнутый благодаря усилиям турецкой стороны на консультациях с участниками зерновой сделки, ООН и Западом», — сказал собеседник агентства.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

22 августа российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.