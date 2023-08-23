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Балицкий раскрыл, сколько людей в Запорожской области поддерживают Путина

Балицкий заявил, что 87% жителей Запорожской области поддерживают Путина

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РИА Новости

По результатам социологических исследований стало известно, что 87% жителей Запорожской области поддерживают политику, проводимую президентом России Владимиром Путиным. Об этом информировал врио губернатора региона Евгений Балицкий во время встречи с главой государства.

«В ходе социологических опросов люди выразили свою поддержку политике, которую Россия осуществляет на нашей территории, а также отметили заботу, с которой все наши социальные ведомства относятся к населению. Поддержку лидера страны выразили 87% жителей Запорожской области, а 71% поддерживают партию «Единая Россия». Мы уверены, что на предстоящих выборах эта партия получит заслуженное признание за проделанную работу под вашим руководством», — сообщил Балицкий.

Единый день голосования в 2023 году в России запланирован на 10 сентября. Впервые в него будут включены Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут выбраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.

Ранее прошла встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и временно исполняющим обязанности главы (врио) Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником в Кремле. По его словам, выполняется работа по подготовке и проведению выборов в Единый день голосования, который пройдет в сентябре. Организован штаб по выборам, в который вошли заинтересованные представители соответствующих общественных организаций, комитетов, министерств и ведомств, которые задействованы в организации выборов.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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