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Путин положительно оценил работу врио главы ЛНР Пасечника

Путин заявил, что у Пасечника неплохо получается решать стоящие перед ЛНР задачи

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В разговоре с врио главы ЛНР Путин отметил наличие очевидных вопросов, связанных с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций и ЖКХ.

«Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», — сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что Пасечник и его команда многое делают для решения этих задач.

«Я вижу, что в целом у вас получается, получается неплохо», — сказал президент.

17 августа Путин подписал указ о зачтении жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей стажа, полученного до присоединения регионов к Российской Федерации, при поступлении на госслужбу.

В июле Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о среднем размере пенсии в четырех новых российских регионах.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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