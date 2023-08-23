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Медведев заявил, что признание РФ Абхазии и Южной Осетии отвечает Уставу ООН

Медведев назвал признание РФ Абхазии и Южной Осетии исторической справедливостью

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Юлия Зырянова/РИА «Новости»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в статье для «АиФ», что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии закрепило историческую справедливость.

По словам политика, после отражения грузинской агрессии стало ясно, что гарантировать мирное будущее и безопасность Абхазии и Южной Осетии невозможно без установления официальных отношений и союзничества с РФ.

«Историческую справедливость и реальное положение дел окончательно закрепили два подписанных мной 26 августа 2008 г. указа о признании независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Они в полной мере отвечали свободному волеизъявлению их народов, положениям Устава ООН и другим основополагающим международным документам», — указал Медведев.

В феврале Медведев в статье в газете «Известия» написал, что истеричная реакция Запада на воссоединение Крыма с РФ, а также поддержка агрессии Грузии против Южной Осетии стали точками невозврата в отношениях Москвы с западными странами.

В апреле глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, однако существует и важное различие. Он подчеркнул, что там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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