Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована при «веских причинах». Об этом он написал в своей статье для газеты «Аргументы и факты».

«В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — сказал он, подчеркнув, что для Запада это станет «очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния».

По его словам, в настоящее время обстановка активно нагнетается около границ РФ, что может привести к напряженности «в дополнение к украинскому флангу».

Медведев добавил, что России не нужно повторения истории 2008 года и она по-прежнему готова решать проблемы за столом переговоров, однако если у «обеспокоенности» Москвы «возникнут реальные очертания», то российские власти «медлить не станут».

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.