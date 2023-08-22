Финляндия назвала место для переговоров России и Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может превратиться в площадку для мирных переговоров по украинскому кризису в период председательства Финляндии. Об этом говорится в заявлении президента республики Саули Ниинистё, опубликованном на его официальном сайте.

Хельсинки примут на себя роль председателя ОБСЕ в 2025 году. При этом финский лидер не исключил, что это время совпадет с решающим моментом в становлении европейского порядка безопасности.

«Справедливый и прочный мир на Украине — это фундаментальная ценность», — сказал Ниинисте.

Он выразил надежду на окончание конфликта между Москвой и Киевом в течение следующих двух лет. По словам главы государства, в таком случае ОБСЕ может стать «естественной площадкой» для диалога и даже способствовать дальнейшему укреплению мира и созданию «прочного порядка безопасности».

Накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны Европейского союза (ЕС) увеличить расходы на оборону. По ее словам, Хельсинки должны показать пример зарубежным партнерам и сохранить соответствующие траты на уровне не менее 2% ВВП.

Ранее стало известно, как США блокировали мирные переговоры между Россией и Украиной.