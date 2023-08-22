Вучич на встрече с Зеленским высказался о территориальной целостности Украины

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Белград уважает территориальную целостность украинского государства.

Об этом сербский лидер сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что провел «хороший и открытый» разговор с украинским коллегой. По словам Вучича, они в ходе беседы коснулись «всех важных вопросов» для двух стран, для региона и всего мира.

«Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта», — указал политик.

Ранее Вучич заявил, что победа России над Украиной будет поражением коллективного Запада.

До этого президент Сербии говорил, что территории Крыма и Донбасса «всегда будут украинскими».

По его словам, Сербия с самого начала заявляла, что не может поддерживать специальную военную операцию Российской федерации на территории Украины.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.