Украина призвала Болгарию помочь ей с альтернативным зерновым коридором

Украина рассчитывает, что Болгария поддержит ее идею об альтернативном зерновом коридоре. Об этом сообщается на сайте украинского президента Владимира Зеленского по итогам его встречи с болгарским премьером Николаем Денковым в ходе саммита Украина — Балканы в Афинах.

«Обсуждалось сотрудничество черноморских государств в целях обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования зернового коридора альтернативными путями», — говорится в заявлении.

Также в документе указано, что Киев готов использовать альтернативные маршруты для зернового коридора и рассчитывает на поддержку Болгарии в этом вопросе.

До этого сообщалось, что Зеленский обратился к Греции с просьбой защитить зерновой коридор Украины в Черном море.

На прошлой неделе также стало известно, что Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море.

Анкара обсуждает с представителями ООН различные варианты восстановления зерновой сделки, которая действовала с 1 августа 2022 года по 17 июля 2023 года. Один из рассматриваемых вариантов — проведение в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.